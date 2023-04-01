شرطة نيويورك في حالة تأهب قبل مثول ترامب أمام المحكمة

وضعت شرطة نيويورك في "حالة تأهب" قبل مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الثلاثاء لإبلاغه بتوجيه التهمة الجنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها.

وأمرت شرطة مدينة نيويورك التي تضم 36 ألف شرطي و19 ألف مدني الجمعة كل عناصرها وضباطها بالانتشار بلباسهم الرسمي على الطرق العامة ولمدة أسبوع، بحسب مصادر في الشرطة تحدثت لتلفزيون "أن بي سي".

وقال ناطق باسم شرطة نيويورك عبر البريد الإلكتروني إن "العناصر وضعوا في حالة تأهب وان الجهاز يبقى مستعدا للاستجابة، إذا لزم الأمر، وسيضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية".

وأضاف الناطق باسم شرطة هذه المدينة التي لها تاريخ من أعمال العنف، "لكن ليس هناك في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية".

وفي مانهاتن، لم يتجاوز عدد المتظاهرين الموالين أو المناهضين لترامب العشرات. تركز عدد من معارضيه أمام برج ترامب على الجادة الخامسة في نيويورك ورفعوا لافتة كتب عليها "اعتقلوا ترامب".

وذلك فيما كان شخص آخر يسير في محيط البرج حاملا لافتتين كتب عليهما "اسجنوه .. وارموا المفتاح". وذكر شخص ثالث أيضا أن "لا أحد فوق القانون".

بعد ذلك في هذا الحي النابض بالحياة في قلب مانهاتن، كان نيل غرينفيلد يلتقط صورا مع مناصري ترامب الذين رفعوا لافتة بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وبعدما صدم بتوجيه التهمة اليه الذي اعلن مساء الخميس في سابقة تاريخية، يعتزم الرئيس السابق "القتال" حتى النهاية من أجل إسقاط الملاحقات التي اطلقها ضده مدعي مانهاتن ألفين براغ، بحسب ما قال موكله جوزف تاكوبينا.

وترامب المقيم في فلوريدا سيمثل الثلاثاء أمام محكمة مانهاتن لكي يبلغ رسميا بالتهم المرتبطة بدفع 130 ألف دولار في نهاية 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها.

ويعتزم مؤيدو ترامب وبينهم النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين التظاهر الثلاثاء أمام مقر المحكمة خلال مثوله.