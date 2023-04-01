كييف: رئاسة روسيا لمجلس الأمن بالأمم المتحدة "ضربة رمزية"

انتقد مسؤول أوكراني بارز اليوم السبت "الضربة الرمزية" المتمثلة في تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر باللغة الإنجليزية "ليس مجرد خزي فحسب. إنها ضربة رمزية أخرى لنظام العلاقات الدولية المبني على قواعد".

وتولت روسيا اليوم السبت رئاسة مجلس الأمن الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري.

وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير 2022 حينما بدأت قواتها حربا شاملة على أوكرانيا.

وقال الكرملين أمس الجمعة إنه يخطط "لممارسة كل الحقوق" في أثناء تولي المنصب.

وانتقد يرماك إيران أيضا التي تتهمها كييف وحلفاؤها بإمداد روسيا بالأسلحة، بما في ذلك مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي ألحقت أضرارا بمرافق البنية التحتية الأوكرانية.