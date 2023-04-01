نجل ترامب يندد بالاتهام الموجّه لوالده

انتقد إريك نجل دونالد ترامب، الادّعاء العام بعد أن صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام للرئيس الجمهوري السابق على خلفية مبالغ جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، واصفاً القضية بأنها ذات دوافع سياسية. وقال إريك، الابن الثاني لترامب، على «تويتر»: «هذا سوء تصرُّف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث. إنه استهداف انتهازي لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابية».