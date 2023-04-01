ديمقراطيون أميركيون: «لا أحد فوق القانون»

رد سياسيون ديمقراطيون بارزون على لائحة الاتهام للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مؤكدين على المساواة أمام القانون.

وكتبت السيناتور نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس: «لا أحد فوق القانون، ولدى الجميع الحق في المحاكمة لإثبات البراءة. آمل أن يحترم الرئيس السابق بشكل سلمي النظام الذي يمنحه هذا الحق».

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إن ترامب يخضع للقوانين نفسها التي يخضع لها أي أميركي آخر.

وأضاف شومر: «لا يتعين أن يكون هناك أي نفوذ سياسي أو ترويع أو تدخل في القضية. أشجع منتقدي ومؤيدي السيد ترامب على ترك العملية تمضي بسلام طبقاً للقانون».