نائبة الرئيس الأميركي تستغل جولتها الإفريقية لزيارة منزل جدها في زامبيا

توقفت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، يوم الجمعة، وسط جولة دبلوماسية مكوكية في إفريقيا من أجل شيء أكثر خصوصية، وهو زيارة إلى منزل جدها لأمها في العاصمة الزامبية لوساكا.

وكان جد كامالا هاريس، وهي أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس الأميركي، يعيش كموظف حكومي هندي في الستينيات.

وكان بي في غوبالان يعمل لدى حكومة زامبيا المستقلة حديثاً قبل ستة عقود على إعادة توطين اللاجئين، وأقام في 16 شارع الاستقلال، المكان الذي زارته هاريس عندما كانت طفلة صغيرة.

غالبا ما استشهدت هاريس بغوبالان كمصدر إلهام لها، إذ كتبت في مذكراتها لعام 2019 "كان جدي أحد الأشخاص المفضلين لدي في العالم وأحد أقدم التأثيرات وأكثرها ديمومة في حياتي".