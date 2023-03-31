أوكرانيا تستبعد أي وقف لإطلاق النار يسمح للقوات الروسية بالبقاء

استبعد مسؤول أوكراني كبير اليوم الجمعة أي وقف لإطلاق النار في الحرب يتضمن بقاء القوات الروسية في الأراضي التي تسيطر عليها الآن في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات ميخايلو بودولياك، وهو مستشار كبير للرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وكتب بودولياك على تويتر "أي وقف لإطلاق النار يعني حق (روسيا) في البقاء في الأراضي المحتلة. هذا غير مقبول بالمرة".