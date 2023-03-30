أميركا: قادة لبنان يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، الخميس، إن الإدارة الأميركية، تبقى مركزة على مصالحها الدائمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشفت خلال مؤتمر صحافي بالهاتف، إنها أكدت خلال زيارتها لبعض بلدان المنطقة على ضرورة خفض تصعيد الصراعات ودعم قيم الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان.

بخصوص لبنان، شددت ليف على أن واشنطن ملتزمة بمساعدة الشعب وقالت "مساعدة اللبنانيين في أوقات الأزمات أولوية بالنسبة لنا".

ولفتت خلال حديثها إلى أن قادة لبنان "يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها".

وكشفت المسؤولة الأميركية أنها شددت خلال زيارتها لبيروت "وبإلحاح شديد" وفق تعبيرها، على الحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة لإعادة لبنان إلى طريق الانتعاش.

وقالت "نحث القادة اللبنانيين على تبني الشعور بالإلحاح الذي افتقدوه والشعور بالجدية واتخاذ القرارات والخطوات الحاسمة التي من شأنها أن تضع البلد على طريق الخروج من الأزمة الحالية غير المسبوقة".

أما فيما يخص ليبيا، التي لا تزال تعيش انقساما مريرا منذ نحو عقد، فكشفت أنها شددت خلال زيارتها إلى هناك على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد واحترام وقف إطلاق النار من خلال ضمان مغادرة جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة للبلاد وعلى رأسهم مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية.

وقالت "أكدت في ليبيا على دعمنا الكامل لجهود الممثل الأممي الخاص في جهوده لبناء توافق في الآراء يفضي إلى انتخابات هذا العام".

ليف أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم تونس إذا مضت قيادتها إلى الأمام في برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها قائلة "نحن ندرك أنه قرار سيادي لتونس" مشيرة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن "تواصل التركيز على مصالحها الدائمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضافت في السياق، أن واشنطن لا تزال ملتزمة بدعمها طويل الأمد للشعب التونسي وتطلعاته إلى حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحافظ على مساحة الحوار والمعارضة الحرة وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وتعزز الازدهار على المدى الطويل وتحترم سيادة القانون.

يذكر أن ليف زارت كلا من الأردن ومصر ولبنان وتونس، ثم ليبيا في الفترة من 15 حتى 25 مارس الجاري.