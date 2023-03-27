حمزة يوسف.. أول مسلم يقود اسكتلندا بعد تزعمه للحزب الحاكم

انتخب الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا، حمزة يوسف، زعيماً جديداً له.

ومن المقرر أن يصبح حمزة البالغ من العمر 37 عاماً، والابن لأبوين مهاجرين من جنوب آسيا أول شخص مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا.

ويوسف، الذي يشغل حاليا منصب وزير الصحة في اسكتلندا، تغلب على مشرعين إسكتلنديين آخرين في منافسة على منصب الوزير الأول بدلا من نيكولا ستيرجن. وكانت قد استقالت بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

ويواجه حمزة تحدياً متمثلا في توحيد الحزب الوطني الاسكتلندي، وإعادة تنشيط حملته من أجل استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

وقال حمزة في خطاب النصر: "سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال اسكتلندا"، مؤكّداً أن "الشعب الاسكتلندي بحاجة للاستقلال اعتباراً من الآن، أكثر من أي وقت مضى".