إضراب عام في إسرائيل.. واستمرار الاحتجاجات ضد مشروع الإصلاح القضائي

دعا الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل إلى "إضراب عام" فوري، اليوم الاثنين، ردّا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد منذ ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمة في وقت لاحق الإثنين. وذكرت تقارير أنه يتجه لوقف التعديلات التشريعية التي تثير جدلا.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات على إقالة نتانياهو لوزير الدفاعيوآف غالانت ودعوة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى "وقف فوري" للإصلاحات.

وقال رئيس اتحاد "هستدروت" أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة: "أدعو إلى إضراب عام، بعد هذا المؤتمر الصحافي.. ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل".

وأضاف: "لدينا مهمة، وعلينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك"، متعهدا بمواصلة الاحتجاج.

وأعلنت النقابات الطبية في إسرائيل بعد ذلك إضرابا شاملا في قطاع الصحة، سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.

وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة فرانس برس أن الإضراب سيشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.