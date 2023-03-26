تغريدة «مرعبة» لخبير زلزال تركي حول إسطنبول.. طالب المسؤولين بهذا الأمر

كرر خبير الزلازل التركي الشهير ناجي غورور التنبيه إلى وضع إسطنبول، ثاني أكبر المدن التركية، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون شخص.

وفي تغريدة مرعبة ومطولة على حسابه في تويتر، مساء السبت، أكد الأكاديمي الشهير أن كلامه هذا موجه إلى السياسيين علهم يقرأون!، حسب "المرصد".

وشدد ناجي غورور، الذي أوضح في مقابلة سابقة مع «العربية.نت» أن زلزالا مدمراً سيضرب اسطنبول، شدد في رسالته التحذيرية على وجوب تحضير المدينة لهذا الحدث الرهيب، لافتا إلى ضرورة إخراج معظم المؤسسات الصناعية والمناطق الصناعية من منطقة مرمرة.

ودعا إلى وقف الاستثمارات التي تجذب السكان إلى اسطنبول وتسريع عملية الهجرة ونقل السكان من المدينة إلى الأناضول بتشجيع من مؤسسات الدولة.

وأكد ناجي غورور على أهمية عدم منح المزيد من تصاريح البناء، لافتا إلى وجوب إصلاح البنية التحتية وأسس المباني في اسطنبول بسرعة وجعلها مقاومة للزلازل.

وشدد على أهمية تفتيش وفحص المباني في اسطنبول بسرعة تامة من قبل الدولة بغض النظر عن طلب المواطنين.

ودعا ناجي غورور إلى تعديل الأبنية غير المقاومة للزلازل من قبل الدولة أو هدمها وإعادة بنائها.

