إصابة 3 في هجوم بقنبلة يدوية وسكين في برلين

أصيب ثلاثة أشخاص في العاصمة الألمانية برلين، إثر هجوم نفذه رجل باستخدام قنبلة يدوية وسكين، وتولت لجنة جرائم القتل التحقيق في جريمة الشروع في القتل. وحاول المشتبه فيه الفرار، ولكن تم القبض عليه. ولاتزال خلفية الهجوم غير واضحة.

ويُشتبه في أن منفذ الهجوم فجر القنبلة اليدوية نحو الساعة الحادية عشرة والربع مساء أول من أمس بالتوقيت المحلي، أمام مدخل مبنى سكني، بحسب معلومات الشرطة، وأسفر الهجوم عن إصابة امرأتين (42 و48 عاماً)، والرجل البالغ من العمر 61 عاماً، وهو في حالة حرجة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه حتى الآن لم تتضح العلاقة بين منفذ الهجوم والمصابين، ويتواصل التحقيق لتحديد ملابسات الجريمة. وبحسب الشرطة، فإن منفذ الهجوم صربي، وكذلك المرأتان، بينما ينحدر المصاب صاحب الجروح الخطرة من البوسنة والهرسك.