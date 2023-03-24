رئيس روسيا السابق: تزويد أوكرانيا بالأسلحة يقرب من نهاية العالم النووية

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف من أن استمرار تزويد الغرب أوكرانيا بالأسلحة يقرّب من نهاية العالم النووية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى به للصحفيين الجمعة، في العاصمة موسكو، حذر خلالها من احتمالات نشوب حرب نووية.

وتطرق مدفيديف للموضوع قائلا: "شحنات الأسلحة الأجنبية إلى أوكرانيا تقرّب في نهاية المطاف من نهاية العالم النووية كل يوم".

وبشأن المفاوضات، شدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي أن موسكو تؤيد الحل السلمي عبر المفاوضات "إلا أن كييف تعارض ذلك".

وأضاف أن الدول الغربية تهدف إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.