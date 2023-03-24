الكشف عن سر اختفاء ساعة رئيس فرنسا بشكل مفاجئ أثناء لقاء تلفزيوني.. فيديو

لم يمر الاختفاء المفاجئ لساعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء تلفزيوني كان يبث على الهواء مباشرة، دون أن يثير جدلاً واسعاً في البلاد.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ماكرون في بداية مقابلة مع قناة "فرنس 24"، للحديث عن برنامج إصلاح نظام التقاعد وهو يرتدي ساعة قيل إنها باهظة الثمن، قبل أن يخلعها تحت الطاولة أثناء حديثه عن قانون التقاعد المثير للجدل، والذي تسبب في موجة عارمة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

بخلاف ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخلع الرئيس ماكرون ساعته من أجل إخفائها، ولكن لأنه ضربها بقوة على الطاولة، وأنه سُمع بوضوح صوت ضربة الساعة على الطاولة، قبل ثوان قليلة من أن يقرر خلعها.