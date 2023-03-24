روسيا تمازح ماكرون: متى تمد الفرنسيين بالأسلحة حفاظاً على الديمقراطية

تساءلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية ماريا زاخاروفا، بعد أعمال الشغب في فرنسا، عن إمداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمواطنين بالأسلحة "للحفاظ على الديمقراطية".

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تحدثت عن عواقب أعمال الشغب في شوارع باريس وحرق السيارات، وتساءلت: "ترى متى سيبدأ ماكرون في إمداد المواطنين الفرنسيين بالسلاح حفاظا على الديمقراطية وسيادة البلاد؟".

وكانت باريس قد أرسلت إلى أوكرانيا بالفعل 6 مدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز TRF1، ونظامي دفاع جوي Crotale، فيما أفيد أيضا بأن أوكرانيا قد تلقت بالفعل 18 قطعة مدفعية من طراز Caesar من فرنسا.

أرسلت فرنسا كذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ميسترال"، ومدافع مضادة للدبابات "ميلانو"، ونحو 60 ناقلة جند مدرعة وألغاما مضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة.