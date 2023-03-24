قرقاش: الإمارات في صدارة التوجه الإقليمي للعمل على حلّ الأزمات وتعزيز الاستقرار

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات في صدارة التوجه الإقليمي للعمل على حلّ الأزمات وتعزيز الاستقرار، وأن الإمارات تؤمن بالتوجه العام في المنطقة للتواصل والتعاون الثنائي، والعمل من أجل حل أزمات عقد الفوضى والمواجهات في المنطقة.

وقال الدكتور قرقاش في حسابه على موقع "تويتر": "ما تشهده المنطقة من توجه عام نحو التواصل والتعاون الثنائي والعمل على حلّ أزمات عقد الفوضى والمواجهات مسار مشجع سينعكس ايجاباً على تعزيز الاستقرار والازدهار. الإمارات مؤمنة تماماً بهذا التوجه وهي في صدارته ومن الضروري أن نستغل هذه اللحظة لتكريس نهج الحوار والتواصل وتعزيزه".