ضربات جوية أميركية في سورية رداً على هجوم بطائرة مسيرة

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ ضربات جوية دقيقة مساء أمس الخميس في سورية، بعد مقتل متعاقد أميركي وإصابة خمسة جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أن طائرة بدون طيار ضربت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قرب الحسكة في شمال شرق سورية". موضحة في بيان أن الاستخبارات الأميركية تقول إن الطائرة المسيرة من أصل إيرانيّ.