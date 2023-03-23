مجلس النواب الأردني يصوّت على طرد السفير الإسرائيلي

صوّت مجلس النواب الأردني، أمس، على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجاً على تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها أمس، مجلس النواب برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة.

وطالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل خريطة مزعومة «تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكد النواب رفضهم ما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة الملك عبدالله الثاني والقوات المسلحة - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته.

وأشاروا إلى أن ما قام به الوزير الإسرائيلي ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.