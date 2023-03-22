تحطم مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية

أعلنت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية تحطمت داخل الأراضي السورية مساء اليوم الأربعاء.

ويجرى التحقيق في الحادث، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس هناك أي مخاوف بشأن تسرب معلومات أمنية سرية بسبب تحطم الطائرة المسيرة.

يأتي الحادث بعد إعلان وزارة النقل السورية خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيـلي الذي استهدفه فجر اليوم الأربعاء.