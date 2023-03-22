السعودية: إلزام الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية لتعزيز الهوية

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع "نظام تعزيز استعمال اللغة العربية"، الذي يهدف إلى الالتزام باللغة العربية من خلال حث الجهات الحكومية وغير الحكومية على استعمالها.

ويهدف المشروع أيضا إلى وضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، وزيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهوية المجتمع السعودي، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل، يعزِّز استعمال اللغة العربية.

وناقش مجلس الشورى" في جلسته أمس الثلاثاء، تقرير المركز السعودي للأعمال، حيث أبدى الأعضاء عددا من الآراء حيال التقرير.