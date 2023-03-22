"تقشعر لها الأبدان".. رسالة من رئيس الصين إلى بوتين: تغييرات لم تحدث منذ 100 عام سنقودها معا

وصفت وكالة بريطانية كلمات الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال وداعه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على بوابة الكرملين، بأنها "رسالة تقشعر لها الأبدان" بالنسبة للغرب.

وعلقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الكلمات المقتضبة التي قالها الرئيس الصيني مبتسما لنظيره الروسي خلال وداعه في موسكو أمس على بوابة الكرملين، والتي أشار فيها إلى أن "التغيير قادم"، معتبرة أن هذه العبارة "رسالة مشؤومة" بالنسبة للغرب.

ونقلت الصحيفة كلمات شي جين بينغ التي قال فيها لبوتين عبر مترجمه: "الآن هناك تغييرات لم تحدث منذ مئة عام. عندما نكون معًا، فإننا نقود هذه التغييرات".

ورد بوتين على هذه العبارة على الفور قائلا: "أنا موافق".

وأضاف الرئيس الصيني ممسكا بيد بوتين بحرارة: "اعتني بنفسك يا صديقي العزيز". ليرد الرئيس بوتين: "رحلة آمنة".

واعتبرت الصحيفة أن هذه الكلمات "من المؤكد أنها تدق أجراس الإنذار في الغرب".