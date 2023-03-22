الرئيس الصيني: نعمل مع روسيا لتشكيل عالم متعدد الأقطاب

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «نعمل مع روسيا لتشكيل عالم متعدد الأقطاب، ونسعى مع روسيا بالتعاون مع المجتمع الدولي للدفاع عن القضايا الدولية حسب ميثاق الأمم المتحدة»، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المحادثات مع نظيره الصيني كانت «ناجحة وبناءة»، وإنه يأمل أن يظل على اتصال مستمر مع شي في المستقبل، وفي ختام يوم من المحادثات بين الزعيمين، قال بوتين إن الصين وروسيا وقعتا اتفاقات حول التعاون الاستراتيجي، وإن إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين ستزيد.

وفي اليوم الثاني لزيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، عقد بوتين وشي لقاء جديداً بعد خلوة الاثنين استمرت أكثر من أربع ساعات.

وقال بوتين في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي: «لقد حصل تبادل مهم جداً وصريح لوجهات النظر حول آفاق تطوير العلاقات الروسية - الصينية».

وفي الشق الاقتصادي من المحادثات أكد الرئيس الروسي لنظيره الصيني أن «قطاع الأعمال الروسي قادر على تلبية الطلب الصيني المتزايد على الطاقة».

من جهته، أعلن الرئيس الصيني أنه يريد «تعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا»، مؤكداً أن بلاده تعمل مع روسيا «لتشكيل عالم متعدد الأقطاب»، كما تسعى مع روسيا «للدفاع عن القضايا الدولية حسب ميثاق الأمم المتحدة».

في وقت سابق أكد شي أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية للعلاقات «الاستراتيجية» مع روسيا، واصفاً البلدين بأنهما «قوتان كبريان»، ليعبر بذلك عن توافقه مع نظيره الروسي في مواجهة الغرب وفي خضم الحرب في أوكرانيا.

وقال شي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن بكين «ستواصل إعطاء الأولوية للشراكة لاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا» بحسب تصريحات أوردتها وكالات الأنباء الروسية. وأعلن شي أنه دعا نظيره الروسي لزيارة الصين هذه السنة، في مؤشر إلى متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توتراً مع الغرب، وذلك رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين.

للمفارقة، فإنه فيما كان شي يعبر عن دعمه لموسكو، وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي في زيارة مفاجئة.

ورحبت كييف بالزيارة باعتبارها «تاريخية» وتدل على «تضامن وتعاون قوي» بين كييف وطوكيو كما كتبت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة جبار.

من جهته، أكد شي خلال اللقاء أن بلاده «ستواصل لعب دور بناء» بحثاً عن تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «الصين الجديدة» للأنباء.

يأتي ذلك في وقت قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، في بروكسل، إن «الأمر يعود لأوكرانيا لتقرر ما هي الشروط المقبولة لأي حل سلمي. على الصين أن تفهم وجهة نظر أوكرانيا وأن تتعامل مباشرة مع الرئيس زيلينسكي». وشدد على أن «أي حل سلمي يجب أن يقوم على أساس احترام وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا».

وتعمل بكين وموسكو في السنوات الأخيرة على طرح نفسيهما في موقع الوزن الجيوسياسي المقابل لنفوذ الولايات المتحدة وحلفائها.

ميدانياً كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم كبير في ساحة المعركة أمس وأول من أمس، كما كشفت عن مقتل عدد كبير من جنود أوكرانيا خلال الفترة نفسه.

وكشفت إحاطة وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية لـ31 طائرة مسيرة أوكرانية، واعترضت ثلاث قذائف من طراز «HIMARS MLRS» في يوم واحد، كما أعلنت مقتل 405 جنود من القوات الأوكرانية في أكثر من محور عسكري.

وأسقطت القوات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز «سو 25» في دونيتسك، ودمرت ثلاث محطات رادار أميركية الصنع للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد.