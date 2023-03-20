مؤتمر المانحين يجمع 7 مليارات يورو لصالح تركيا وسورية

صرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الاثنين، بأن المؤتمر الدولي للمانحين جمع 7 مليارات يورو (7.5 مليار دولار) في صورة منح وقروض لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسورية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المبالغ التي تم جمعها فاقت التوقعات، واصفة النتيجة بأنها "رائعة".

وأضافت: "أنا سعيدة للغاية لأنني أرى اليوم أن المجتمع الدولي يدعم بشدة جهود إعادة البناء في تركيا وسورية".



من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن ألمانيا تعتزم مضاعفة مساعداتها لضحايا الزلزال في تركيا وسورية إلى ما مجموعه 240 مليون يورو.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان كبيران منطقة الحدود التركية السورية مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين.

واستضافت فون دير لاين وكريسترسون، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، المؤتمر بشكل مشترك في بروكسل.