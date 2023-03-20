بوتين يرحب بخطة الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطة الصين لتسوية الأزمة مع أوكرانيا، وقال لنظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إن موسكو وبكين لديهما العديد من المهام والأهداف المشتركة.

ورحب بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني في الكرملين، بإيلاء بكين اهتماماً كبيراً لتنمية العلاقات بين روسيا والصين.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين موسكو وبكين، وقال في مستهل الاجتماع: "نحن شركاء في تعاون استراتيجي شامل. هذا الوضع يفرض وجود علاقات وثيقة بين بلدينا".