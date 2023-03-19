بوتين يعقد اجتماعا بمركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف بجنوب روسيا

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اجتماعا في مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة بمقاطعة "روستوف نا دونو" جنوبي روسيا، بحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن الكرملين أوضح أن "الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين".

وأعلن الكرملين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك.

وفقا للكرملين، سافر بوتين إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة تجول بها في العديد من مناطق المدينة، وتوقف للتحدث مع السكان المحليين، في حي "نيفسكي" ، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه وفقا لمقطع الفيديو الذي نشره الكرملين، قام بوتين بمراجعة أعمال إعادة البناء، ولكنه لم يلتق بالمسؤولين الإقليميين الذين عادة ما يصاحبونه.

وزار بوتين مجمعا سكنيا تم بناؤه حديثا، حيث وقف في ملعب محاطا بالحراس، في الوقت الذي عرض عليه مسؤول صورا لأعمال إعادة البناء.

وظهر نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين في الفيديو وهو يقول لبوتين إن القوات الروسية لم تدمر المباني السكنية في ماريوبول، واتهم الجيش الأوكراني بإطلاق النار على البنية التحتية المدنية.