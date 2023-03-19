للمرة الأولى.. بوتين يتجول في ماريوبول بأوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قام برحلة عمل إلى ماريوبول، وهي مدينة أوكرانية في منطقة دونيتسك تحتلها قوات موسكو منذ مايو من العام الماضي.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الكرملين، أن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر. وتحرك بوتين وهو يقود سيارة في عدة مناطق بالمدينة، مع التوقف والتحدث إلى السكان.

كما أكد وكالة الأنباء الروسية، أن بوتين التقى بالقيادة العليا لعمليته العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، المسؤول عن حرب موسكو في أوكرانيا.

وذكرت «تاس»، أن الاجتماع عقد في مركز قيادة روستوف-أون-دون في جنوب روسيا.

وقام الرئيس الروسي، يوم أمس، بزيارة مفاجئة إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية في عام 2014، وذلك غداة صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وزار بوتين مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوجاييف