الأرض تهتز مجددا في تركيا.. زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب كهرمان مرعش

وقع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت في منطقة جوكسون بولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

جاء ذلك في بيان اصدرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال بمنطقة جوكسون، كان على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.

وفي السادس من فبراير ، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و 7.6، وكان مركز الزلزال التركي ولاية كهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.