الجزائر: تعديل وزاري يشمل وزيري الخارجية والتجارة

أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الخميس، من مقرّ الرئاسة، تفاصيل تعديل حكومي، شمل عددا من الوزارات.

وعيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بموجب هذا التعديل، أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه رمطان لعمامرة.

كما أنهيت مهام كمال رزيق كوزير للتجارة وترقية الصادرات، ليعيّن خلفا له الطيب زيتوني.