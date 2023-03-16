قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ تؤكده المواقف الحقيقية

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ تؤكده المواقف الحقيقية والأفعال الملموسة التي تخفف من معاناة الفلسطينيين،

وأضاف قرقاش أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بدعم إعادة إعمار بلدة حوارة والمتضررين فيها نهج إماراتي أصيل ينطلق من مبادئ سامية بعيدة كل البعد عن الضجيج والشعارات الإعلامية.

وقال قرقاش على حسابه في تويتر "دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ تؤكده المواقف الحقيقية والأفعال الملموسة التي تخفف من معاناة الفلسطينيين. توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بدعم إعادة إعمار بلدة حوارة والمتضررين فيها نهج إماراتي أصيل ينطلق من مبادئ سامية بعيدة كل البعد عن الضجيج والشعارات الإعلامية".

