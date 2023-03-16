السيسي: سكان مصر زادوا 25 مليوناً خلال آخر 10 سنوات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن مصر شهدت زيادة سكانية تراوح بين 20 و25 مليون نسمة، خلال السنوات الـ10 الماضية.

وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة شرقي مصر، إن هذه الزيادة السكانية المطردة تتطلب زيادة الإنتاج، بما يقلل حجم الطلب من ناحية، ويقلص في الوقت ذاته من قيمة فاتورة الاستيراد «الهائلة والضخمة».

وأعلن الرئيس المصري أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة والمشروعات التنموية التي قررت تنفيذها وسط سيناء.

وأضاف: «نبذل جهداً كبيراً لتنفيذ المخطط له بزراعة 3.5 ملايين فدان جديدة خلال منتصف العام المقبل، أو آخره على أكثر تقدير».

وأعلن السيسي أن مصنع الأسمدة الأزوتية الذي شهد حفل افتتاحه «يدعم مشروع زراعة 3.5 ملايين فدان».