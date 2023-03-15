وكالة الطاقة الذرية: فقدان نحو 2.5 طن يورانيوم في ليبيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان للدول الأعضاء اليوم الأربعاء إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة.

وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان السري إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش أمس الثلاثاء أن "10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت (ليبيا) ... أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه".