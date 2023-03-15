الرئيس السوري يعبر عن دعمه لروسيا في حرب أوكرانيا

بدأ لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد الأربعاء في موسكو، في ظل تكثيف الكرملين جهوده لتحقيق مصالحة بين أنقرة ودمشق.

وعبر الرئيس السوري خلال محادثاته مع بوتين عن دعمه لروسيا في حرب أوكرانيا.

وفي بداية هذا الاجتماع الذي بثه التلفزيون الروسي، رحّب بوتين بـ "تطور" العلاقات بين موسكو ودمشق، وأكّد أن روسيا تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لسورية بعد الزلزال الذي ضربها وتركيا الشهر الماضي.