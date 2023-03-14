مقاتلة روسية تصطدم بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود

أصابت مقاتلة روسية "سو-27" مروحة طائرة مسيرة أميركية للاستطلاع اليوم الثلاثاء، مما تسبب في سقوطها في البحر الأسود في حادث وصفه الجيش الأميركي بأنه "متهور".

وقال الجنرال جيمس هيكر، الذي يشرف على سلاح الجو الأميركي في المنطقة في بيان "كانت طائرتنا إم.كيو9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية واصطدمت بها، مما أدى إلى سقوط الطائرة وفقدانها الكامل".