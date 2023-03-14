إيران تعلن بدء العمل على استئناف الرحلات الجوية مع السعودية

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن "مراجعة استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية".

وقال المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، جعفر يازرلو، في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، إنه "بعد دراسة هذا الموضوع، سيتم إصدار التصاريح اللازمة والرسمية لهذه الرحلات، وسيتم إنشاء الرحلات الجوية بين البلدين".

وأفادت وكالة "تسنيم"، بأن "مراقبة موقع بيع التذاكر التابع لشركة الخطوط السعودية تشير إلى إمكانية شراء تذكرة لخط الرياض - مشهد".