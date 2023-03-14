مقتل اثنين من المارّة وإصابة 9 بعدما دهستهم شاحنة في كندا

قُتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب في مدينة أمكي الصغيرة في كيبيك، حسبما أعلنت الشرطة الكندية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك هيلين سان بيير لوكالة فرانس برس إن رجلا يبلغ 38 عاما اعتُقِل في مكان الواقعة، موضحة أن التحقيق جار لكشف ملابسات المأساة وتحديد ما إذا كانت دوافعها متعمدة.

وأضافت: "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منعزل. لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد على الأرجح".

وقعت المأساة بعيد الساعة 15,00 (19,00 ت غ) أمس الاثنين، في وسط مدينة أمكي التي يقطنها ما يزيد بقليل عن ستة آلاف نسمة وتقع في شمال شرق مدينة كيبيك.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عددا من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبا وتدهس أشخاصا آخرين. وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستّيني والآخر سبعينيّ.