حملة "جسور الخير" لإغاثة المتضررين من الزلزال بسورية تنطلق في اللاذقية

انطلقت اليوم في محافظة اللاذقية السورية حملة "جسور الخير" الإغاثية للمتضررين من الزلزال ضمن عملية "الفارس الشهم 2" والتي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وذلك خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.

وحضر المهندس عامر إسماعيل هلال محافظ اللاذقية وعدد من المسؤولين وممثلين عن الهلال الأحمر الاماراتي جانباً من فعاليات الحملة إلى جانب الاطلاع على جهود المتطوعين في تجهيز الطرود الغذائية.

وأشاد محافظ اللاذقية بجهود دولة الإمارات في تقديم جميع أشكال الدعم للمتضررين من الزلزال الذي أصاب سورية من خلال تقديم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية عبر الجسر الجوي الذي ظل مستمرا حتى اليوم والدعم الإضافي من خلال السفينة التي وصلت أمس.

وأكد أن دولة الامارات من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب سورية بعد الزلزال وهذا الموقف المشرف يجسد الترابط والدور الانساني الريادي للإمارات.

من جانبة قال محمد الجنيبي ممثل الهلال الأحمر الاماراتي في سورية: "مستمرون في تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين من الزلزال بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري ولن ندخر جهدا في تقديم المعونة للشعب السوري الشقيق".

