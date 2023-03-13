تركيا: ارتفاع إنفاق السياح الأجانب بنسبة 43% خلال يناير الماضي ليصل إلى 2.87 مليار دولار

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي التركي ارتفاع إنفاق السياح الأجانب في تركيا بنسبة 43٪ في يناير الماضي، ليصل إلى 2.87 مليار دولار، مقارنة يناير عام 2022 ، وبنسبة 263٪ مقارنة يناير عام 2021.

وأضافت البيانات أن إنفاق الأجانب، المصنف بأنه ائتمان السفر، شكل 43% من ميزان الخدمات للحساب الجاري في يناير الماضي، مرتفعا من 39% و 29% في نفس الشهر لعامي 2022 و 2021 على التوالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشكل السفر 11٪ من إجمالي صادرات السلع والخدمات.

وارتفع حجم بطاقات السفر مسبوقة الدفع بنسبة 116٪ ليصل إلى 417 مليون دولار في يناير الماضي ، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 ، وبنسبة 607٪ لذات الشهر في عام 2021.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع عدد السياح بنسبة 59٪ ليصل إلى 3.24 مليون سائح في يناير الماضي، مقارنة بشهر يناير 2022.