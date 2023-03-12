زيلينسكي: أوكرانيا لم تخرب «نورد ستريم»

رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التلميحات الجديدة بتورط أوكرانيا في تفجيرات خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم» في سبتمبر الماضي، ووصفها بأنها «سخيفة».

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في كييف: «بالتأكيد لم يفعل الأوكرانيون ذلك.. إنه لأمر سخيف»

وأشار زيلينسكي إلى أن ما نشر أخيراً في بعض وسائل الإعلام الغربية حول تورط مجموعة موالية لأوكرانيا في التخريب، هو أمر يفيد فقط روسيا.

وأضاف: «من الخطورة بمكان قيام بعض وسائل الإعلام المستقلة، التي أكن لها احتراماً كبيراً دائماً، بمثل هذه التحركات». ويوم الاثنين الماضي، نشرت وسائل إعلام في ألمانيا وأميركا وبريطانيا أدلة على المسار المحتمل لما حدث. ووفقاً للتقارير، استأجرت مجموعة من ستة أشخاص، يحملون جوازات سفر مزورة، يختاً، وزرعوا المتفجرات على عمق 80 متراً، دون أن يلحظهم أحد.

ووقعت انفجارات في 26 سبتمبر الماضي بثلاثة من الأفرع الأربعة لخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق. وفتحت ألمانيا والسويد والدنمارك تحقيقات في الحوادث، ولكن لم يتم التعرف إلى هوية الجناة حتى الآن.