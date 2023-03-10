أوستن يعرب عن قلق واشنطن من عنف المستوطنين

أكّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارة لإسرائيل أنّ واشنطن قلقة من عنف المستوطنين اليهود ضدّ الفلسطينيّين، محذّرًا من أعمال قد تزيد رقعة انعدام الأمن.

وأجرى أوستن محادثات في إسرائيل في وقتٍ قُتل ثلاثة ناشطين فلسطينيّين في الضفّة الغربيّة المحتلّة. وتزامنت زيارته كذلك مع تظاهرات واسعة ضدّ الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اليمينيّة المتشدّدة، كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، الخميس، في هجوم بأحد شوارع تلّ أبيب وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه "هجوم إرهابي".

وأكّد أوستن في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غلانت في مطار تل أبيب أنّ التزام واشنطن بضمان أمن أسرائيل "لا يتزعزع"، لكنّه أضاف أنّ بلاده "تُعارض بشدّة أيّ أعمال يمكن أن تؤدّي إلى مزيدٍ من انعدام الأمن بما في ذلك التوسّع الاستيطاني والخطاب التحريضي"، وأضاف: "نحن قلقون خصوصاً من عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين".