الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»،: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18/ 8/ 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».
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