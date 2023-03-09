وزير الدفاع الأميركي يزور إسرائيل ويدعو الحلفاء لتكثيف دعم أوكرانيا

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إلى إسرائيل اليوم الخميس خلال زيارة إلى الشرق الأوسط ودعا الحلفاء إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وبينما نددت إسرائيل بالحرب الروسية على أوكرانيا وقدمت لأوكرانيا مساعدات إنسانية ومعدات وقائية، فقد عزفت عن توسيع مساعداتها لتشمل تقنيات دفاعية مثل معدات اعتراض الصواريخ.

وقال أوستن في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي "تقدم إسرائيل مساعدات إنسانية مفيدة لأوكرانيا وأنا أيضا ممتن لمشاركة إسرائيل في مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا التي أعقدها".

وأضاف "لكننا ندعو أيضا جميع حلفائنا وشركائنا للنهوض في هذه اللحظة الفارقة في التاريخ. لا بد لجميع الدول ذات النوايا الحسنة، وخصوصا رفاقنا في الديمقراطية، أن تؤدي كلها على وجه السرعة دورها في مساعدة أوكرانيا في القتال من أجل حريتها".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، للصحافيين "نبذل قصارى جهدنا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لمساعدة الحكومة الأوكرانية على حماية شعبها، ونحن نفعل ذلك وفق فهمنا لمصالح إسرائيلية في المنطقة".