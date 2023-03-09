السعودية: إعدام مواطنين خططا لتنفيذ "هجمات إرهابية" ضد مواقع أمنية

أعدمت السلطات السعودية، الخميس، شخصين مدانين بجرائم مختلفة مرتبطة بالإرهاب من بينها التخطيط لتنفيذ "عملية انتحارية" ضد مقرات أمنية، متهمة إياهما باعتناق "المذهب التكفيري".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "واس" إن "علي بن عمر بن موسى الأحمري وإبراهيم بن علي بن مرعي هروبي، سعوديا الجنسية، انضما لخلية إرهابية ووفرا أسلحة وذخائر وقاما برصد مواقع ومقرات أمنية وتصويرها بقصد استهدافها وقتل رجال الأمن.

وأضاف البيان أن هروبي قدم الدعم المالي والمعنوي لأعضاء الخلية وشرع "في تصنيع المتفجرات للإخلال بالأمن الداخلي" وكان يعتزم "القيام بعملية انتحارية تستهدف مواقع ومقرات أمنية ورجال الأمن".

وتابع البيان أن الأحمري "أيد تنظيماً إرهابياً وبايع زعيمه وكان حائزا لحزام ناسف".

البيان اتهم الرجلين باعتناق "المنهج التكفيري"، مشيراً إلى أن عملية الإعدام جرت الخميس في مكة.