الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً للرصد جنوب غزة

قالت مصادر أمنية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية، أمس، على موقع للرصد يتبع فصائل فلسطينية في جنوب غزة.

وذكرت المصادر أن دوي انفجار سمع شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ناتج عن قصف مدفعي إسرائيلي، استهدف موقعاً للرصد، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة وأضرار مادية في الموقع المستهدف.

من جهتها، قالت مصادر إسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين فجروا عبوة قرب جرافة عسكرية للجيش الإسرائيلي «خلال نشاط» قرب السياج في جنوب غزة، دون وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش ردت بقصف مدفعي في محيط موقع الحادث.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت أن صافرات الإنذار دوت فجر أمس في مستوطنات «غلاف غزة»، بسبب إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت من غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق صاروخ من غزة، ويبدو أنه سقط داخل القطاع».