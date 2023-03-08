"عودة سورية إلى الجامعة العربية" لم تحسم.. أبو الغيط: لا توافق أو معارضة

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، إن عودة سورية إلى الجامعة لم تحسم بعد.

وأوضح أبو الغيط أنه بالرغم من مناقشة عودة مقعد سورية إلى الجامعة العربية خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم، لكن مع ذلك لم يكن هناك توافق أو معارضة، ولم يتم حسم عودة سورية بسبب مواقف بعض الدول.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه لابد من تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة كأمن الطاقة والأمن الغذائي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في ختام اعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن الدورة شهدت توافق الرؤي ووجهات النظر، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتقدم بخالص التعازي لضحايا مخيم جنين.

كما أكد على ضرورة التزام إثيوبيا باتفاق قانوني حول سد النهضة.