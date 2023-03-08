الكويت: إصابة 4 موظفين في انفجار محطة كهرباء

قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إنه أثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية في محطة التحويل الرئيسية "السالمية".

ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، وقع صباح اليوم انفجار في أحد المغذيات، مما أدى إلى فصل المحطة بالكامل وبلغ فقد الأحمال مقدار 22 ميغاواط، وتسبب الانفجار في انقطاع التيار عن أجزاء من منطقة السالمية.

وذكرت الوزارة إن الحادث أسفر عن إصابة 4 موظفين من إدارة الصيانة وتم اسعافهم ونقلهم على الفور لمستشفى مبارك الكبير وجار الكشف على المحطة للوقوف على الاسباب التي أدت لوقوع الحادث.

ولفت البيان إلى متابعة وزيرة الكهرباء والماء أماني بوقماز حالة المصابين.