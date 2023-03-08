أبو الغيط يحذر من إشعال الوضع بالقدس والأقصى في رمضان

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، من إشعال الموقف في القدس والمسجد الأقصى في شهر رمضان

وقال أبو الغيط، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، إن استمرار الممارسات الإسرائيلية المتطرفة يجر المنطقة إلى دائرة من العنف.

وانطلقت اليوم أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يشار إلى أن عدداً من الفاعليات سبقت انعقاد المجلس، منها اللجان المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والاجتماع التشاوري، لمناقشة المستجدات الدولية والاقليمية، والأوضاع الاقتصادية الراهنة.