بايدن وشولتس يتعهدان بالاستمرار في دعم أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس التزامهما بدعم أوكرانيا، وذلك مع لقاء اثنين من أقرب حلفاء كييف في البيت الأبيض يوم الجمعة لبحث الحرب الروسية.

وفي بيان قصير صدر بعد المحادثات، قال البيت الأبيض إن بايدن وشولتس تحدثا عن "الجهود المستمرة لتوفير مساعدات أمنية وإنسانية واقتصادية وسياسية لأوكرانيا وعن أهمية استمرار التضامن العالمي مع شعب أوكرانيا" إلى جانب "قضايا عالمية أخرى".

وقال شولتس عدة مرات إنه يعتقد أن حكومته بحاجة إلى أن تواكب تحركات إدارة بايدن فيما يتعلق بإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

ووصف بايدن الارتفاع الضخم في الإنفاق الدفاعي لشولتس وقراره بالتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بأنها قرارات تاريخية.

وهذه هي ثاني زيارة للمستشار الألماني إلى البيت الأبيض في نحو 15 شهرا منذ توليه السلطة.

وكانت زيارته الأولى إلى واشنطن مطلع فبراير من العام الماضي، وكانت أوكرانيا المحور الرئيسي للمحادثات حينذاك أيضا.

وقال شولتس بالإنجليزية إن الدعم المشترك لأوكرانيا في العام الماضي كان مهما للغاية " ومن المهم للغاية الآن أن نبعث برسالة مفادها بأننا سنستمر على هذا طالما كان ضروريا" وأشاد بالتعاون مع الولايات المتحدة قائلا:" أقدر حقا التعاون الجيد للغاية بيننا".

وفي أعقاب ذلك عقد شولتس وبايدن اجتماعا مغلقا استمر لأكثر من ساعة. ولم يعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء.