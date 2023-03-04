تركيا تدمر جسماً مشبوهاً قبالة سواحل أوردو بالبحر الأسود.. فيديو

دمرت السلطات التركية في ولاية أوردو شمالي البلاد الجمعة، جسماً غريباً ظهر قبالة سواحل المدينة المطلة على البحر الأسود.

وأوضحت وكالة الأناضول أن السلطات لاحظت وجود جسم غريب قبالة السواحل، قبل أن تجره إلى البر وتدمره بشكل آمن.

وأشارت إلى أن الجسم الغريب الذي كان بحجم برميل، تم تدميره بشكل آمن عقب اتخاذ التدابير اللازمة من قوات الأمن وفرق إدارة الكوارث "آفاد".

كما جرى في إطار التدابير المتخذة، إخلاء بعض المنازل المحيطة من السكان ونقلهم إلى مكان آمن.