اعتقال أميركيين بتهمة إرسال تكنولوجيا طيران إلى روسيا

اعتقلت السلطات أميركيين في مدينة كانساس سيتي، بتهمة ضلوعهما في مخطط لإرسال تكنولوجيا تتعلق بالطيران إلى روسيا، في انتهاك لضوابط التصدير في الولايات المتحدة.

وتظهر لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في المحكمة الجزئية في كانساس، أن سيريل بويانوفسكي (59 عاماً)، ودوغلاس روبرتسون (55 عاماً)، متهمان بالتآمر للالتفاف على قوانين التصدير الأميركية، من خلال بيع إلكترونيات طيران تشغل طائرات روسية الصنع لعملاء في أنحاء العالم.

وقام المتهمان بإصلاح وشحن معدات تستخدم التكنولوجيا من شركتهما، كانروس للتجارة، وقدما معلومات تصدير خطأ، مثل فاتورة احتيالية أظهرت أن ألمانيا وجهة نهائية لمعدات تم إصلاحها، وتحمل ملصقاً لجهاز الأمن الاتحادي الروسي.

ويواجهان تهم التآمر وتصدير بضائع خاضعة للقيود دون ترخيص، والتزوير. وفي حالة إدانتهما، فسيواجهان عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً لكل تهمة تهريب.