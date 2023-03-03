مرسوم رئاسي عسكري جديد لبوتين

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً رئاسيا بتوسيع مهام المفوضيات العسكرية المنصوص عليها بالقوانين الدستورية الفدرالية والقوانين الفيدرالية وأعمال رئيس الدولة والحكومة.

ونشرت الوثيقة اليوم الجمعة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وهي مكملة للائحة المفوضيات العسكرية لعام 2012، وتتضمن من بين مهام تلك المفوضيات "النظر في طلبات إصدار شهادات قدامى المحاربين وتنظيم إصدار هذه الشهادات".

إضافة إلى ذلك، ووفقا للمرسوم، ستؤدي المفوضيات العسكرية "مهام أخرى تنص عليها القوانين الدستورية الفيدرالية، والقوانين الفيدرالية، وأعمال رئيس الدولة، والحكومة الروسية، والإجراءات القانونية المنظمة لوزارة الدفاع".