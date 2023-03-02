العسومي يشيد بدور الإمارات في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش

أشاد رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالدور الكبير الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش كركائز أساسية في جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع الجيل الثالث لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة العسومي خلال افتتاح الاجتماع الثامن لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أمس بالقاهرة، بحضور الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي سابقاً الدكتور محمد المزروعي، رئيس اللجنة القانونية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي.